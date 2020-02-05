https://static.news.ru/photo/3913569e-4844-11ea-b519-fa163e074e61_660.jpg Олег Зубков Фото: Олег Зубков/vk.com

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков оказался в одной камере с экс-мэром Евпатории Андреем Филоновым. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Арман Петросян.

Намного приемлемей, чтобы Зубков находился вместе с Филоновым в одной камере, чем с заключёнными, которые обвиняются по таким статьям, как убийство, грабеж, разбой, изнасилование, — цитирует его РИА Новости.

Петросян добавил, что условия содержания Зубкова в СИЗО нормальные, но он по-прежнему пребывает в шоке от случившегося.

Белогорский районный суд арестовал Зубкова на два месяца из-за того, что тот проигнорировал повестку в суд, по делу об укушенной львом посетительнице парка «Тайган». Сам инцидент произошел в июле 2018 года, во время фотосессии с хищником.

Филонов находится под арестом по делу о превышении судебных полномочий.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Зубков отказался от еды в СИЗО.