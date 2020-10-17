Диетологи считают, что горький шоколад защищает от гипертонии

https://static.news.ru/photo/ff71988a-1091-11eb-b4d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга. Такое мнение высказали специалисты-диетологи.

В горьком шоколаде содержатся флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также снижают кровяное давление. При этом лакомство повышает уровень «хорошего» холестерина и понижает уровень «плохого», пишет Insider.

Медики отмечают, что употребление этого лакомства помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом, помогая предотвратить нейродегенеративные заболевания. Более того, употребление небольшого количества темного шоколада каждый день может оказать благотворное влияние на общую когнитивную деятельность.

Как писал NEWS.ru, диетолог Тамила Арсеньева назвала продукты, которые стимулируют выработку серотонина, эндорфинов и дофамина. Для поднятия настроения диетолог посоветовала употреблять: бразильский орех, устрицы, бананы, чечевицу и тёмный шоколад.

Диетолог отметила, что употребление тёмного шоколада поможет снизить стресс в организме, однако не стоит есть слишком много сладостей, так как чрезмерное употребление шоколада может испортить фигуру. достаточно есть ежедневно около 40 граммов в течение двух недель.