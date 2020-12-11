Диетологи рассказали, как удешевить новогодние салаты

https://static.news.ru/photo/56b3083e-3bbe-11eb-8190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новогодний стол можно сделать дешевле, если для привычных блюд использовать более полезные продукты. Также можно добавить к новогоднему столу дешёвые сезонные овощи. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

По её словам, майонез можно приготовить самостоятельно, обычно продукты для него уже есть дома. Консервированный зелёный горошек можно заменить на замороженный. Он стоит дешевле, но вкус блюда будет более насыщенным, к тому же в нём больше пользы. Для закусок стоит не покупать засолённую рыбу, а приготовить её самостоятельно. Овощные салаты можно сделать полезными для желудочно-кишечного тракта.

Репа, зелёная редька, огурец и кабачок. Натереть на мелкой тёрке, добавить чеснок и масло, — рассказала диетолог в беседе с URA.RU.

Член ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова добавила, что на овощах можно сэкономить, если покупать их немытыми. Также уменьшить траты на новогодний стол можно будет отказавшись от газированных напитков и пакетированных соков. Они способствуют быстрому алкогольному опьянению. Лучше употреблять чистый алкоголь, закусывая едой, представленной на праздничном столе.

Как писал NEWS.ru, стоимость ингредиентов для салата оливье в этом году выросла на 1% и составила 312,37 рубля, заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Подразумевается, что салат готовится из восьми ингредиентов на семью из четырёх человек.