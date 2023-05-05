Диетолог развеял миф о вреде пакетированного чая Диетолог Гинзбург рассказал об одинаковых свойствах пакетированного и листового чаев

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Пакетированный и листовой чаи имеют одинаковые свойства и практически ничем не отличаются, развеял популярный миф о вреде чая из пакетиков доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В разговоре с «Народными Новостями» он пояснил, что опасность при употреблении пакетированного напитка возникает только из-за того, что его проще подделать.

Пакетированный чай — это просто мелко порубленный чай. Это сделано для того, чтобы напиток быстрее заваривался. Пакетированный чай легче фальсифицировать, чем листовой. <...> Однако листовой и пакетированный чай редко отличаются по качеству друг от друга, — отметил диетолог.

По слова эксперта, последние исследования израильских врачей о разрушительном влиянии зеленого чая на печень не подтверждены. Гинзбург заявил, что этот напиток, наоборот, очень полезен для организма, так как содержит флавоноиды, полифенолы, в частности эпигаллокатехин. Он пояснил, что зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами и замедляет процессы старения. Диетолог при этом посоветовал пить не больше трех чашек напитка в день, чтобы оставить в организме место для других жидкостей.

Гинзбург также порекомендовал не злоупотреблять чаем людям, у которых есть проблемы со сном. Это связано с тем, что в напитке содержится кофеин, который медленно всасывается. Диетолог посоветовал вместо чая на ночь выпить стакан теплого молока или ягодный морс без сахара.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее предупредила, что при чрезмерном употреблении кофе женщина может столкнуться с неожиданными последствиями в виде уменьшения груди. По ее словам, опасаться при этом стоит только носительницам определенного варианта гена С.