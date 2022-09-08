Диетолог рассказала, какие болезни предотвращает кофе Диетолог Нефедова: кофе помогает при заболеваниях сердца, диабете II типа и депрессии

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Кофе оказывает профилактический эффект на здоровье, способствуя предотвращению опасных заболеваний, среди которых диабет II типа, депрессия, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, а также камни в желчном пузыре, рассказала «Народным Новостям» врач-диетолог Наталья Нефедова. Она также отметила, что большинству людей не стоит отказываться от кофе, однако есть и те, кому лучше убрать этот напиток из рациона.

Ухудшение настроения, депрессия, раздражительность и медлительность — такие симптомы могут испытывать люди, страдающие от индивидуальной чувствительности к кофе или те, кто потребляет этот напиток чрезмерно, считает эксперт. По ее словам, этим людям кофе действительно способен приносить вред, но для большинства других людей он полезен.

Раньше считали, что он канцерогенен, но потом выяснилось, что все доказательства этого свойства были связаны с курением исследуемых добровольцев. Как только фактор курения исключили, оказалось, что кофе не содержит канцерогены, а наоборот. Исследования показывают, что кофе способствует предотвращению онкологии, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, болезни Паркинсона и Альцгеймера, формированию камней в желчном пузыре. Кофе хорошо влияет на снижение риска смертности в целом, — констатировала диетолог.

Нефедова при этом рассказала, что в растворимом кофе канцерогены все же содержатся — они появляются там при обработке продукта. По словам эксперта, от такой формы напитка лучше отказаться.

Диетолог рекомендует пить не более 400 мг кофе в день — это около 3-4 чашек в день. Нефедова добавила, что кофе, как и чай несколько снижает скорость усвоения металлов, например, железа или магния, поэтому для компенсации этого «падения» можно добавлять молоко.

Диетолог Дарья Русакова ранее рассказала, что злоупотребление сладким чаем может привести к диабету. Если человек не страдает от гипогликемии (снижения глюкозы в крови), то лучше пить чай совсем без сахара, говорит Русакова. В особенности сладкий напиток вреден тем, кто уже болеет диабетом и ожирением, так как он будет сильно влиять на уровень сахара в крови и выработку инсулина.