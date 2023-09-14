Диетолог раскрыл, какие продукты помогут победить простуду Диетолог Гинзбург посоветовал есть мед для борьбы с простудой

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В борьбе с простудой помогут мед, морсы и компоты из различных ягод, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что мед можно добавлять в чай в небольших количествах, когда человек уже заболел. Это поможет ускорить процесс выздоровления.

Специалист отметил, что в период болезни человек нуждается в дополнительных источниках энергии. Для этого необходимы белок и различные противовоспалительные вещества, которые называются флавоноидами. В связи с этим Гинзбург также порекомендовал добавить в рацион яйца.

Человек, который болеет, нуждается в энергии, хорошем белке и разных противовоспалительных веществах, которые мы называем флавоноидами. <...> Выздоровление способен ускорить <...> мед. Его можно добавлять в чай в небольших количествах. Очень хороши ягодные компоты, морсы. Также будут полезны яйца, которые дают белок и энергию, — пояснил диетолог.

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