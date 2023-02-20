Диетолог поделилась секретами приготовления полезных блинов Диетолог Шестакова посоветовала использовать цельнозерновую муку для приготовления блинов

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Для приготовления полезных блинов следует заменить муку высшего сорта на цельнозерновую, посоветовала врач-диетолог Ольга Шестакова. В беседе с «Москвой 24» специалист также порекомендовала использовать вместо части пшеничной муки кокосовую, нутовую, миндальную или овсяную.

Больше всего в калорийности блюда виновато масло, на котором их жарят. Чтобы использовать его по минимуму, готовить лучше на хорошей антипригарной сковороде. А масло на нее не лить, а наносить специальной кисточкой, — уточнила диетолог.

По словам специалиста, сделать блины полезными можно при помощи шпината, свеклы или моркови. Достаточно просто добавить их в перетертом до пюреобразного состояния виде в тесто. Шестакова также посоветовала не добавлять сахар, а молоко заменить на минеральную газированную воду.

Опасность для фигуры представляют не сами блины, а начинки для них, предостерегла диетолог. Шестакова рекомендует заменить жирную сметану, сливочное масло, варенье и сгущенку на полезные добавки: йогурт, творог, джемы без сахара и нежирную рыбу. Кроме того, можно добавить в творог зелень, чтобы сделать блины еще полезнее.

Руководитель практики в PR-агентстве Мария Жожина ранее поделилась рецептом ажурных блинов. Для приготовления блюда потребуется один литр молока, пять яиц, щепотка соли, четыре столовые ложки сахара и мука.