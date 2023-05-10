Диетолог перечислила причины повышенной тяги к сладкому Диетолог Мансурова назвала дефицит витаминов и стресс причинами тяги к сладкому

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Повышенная тяга к сладкому может негативно повлиять на состояние здоровья, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-диетолог Ирина Мансурова. По ее словам, существуют пять основных причин возникновения этой зависимости, в том числе дефицит некоторых витаминов и микроэлементов, а также стрессовые ситуации.

Одной из главных причин неодолимой тяги к сладкому врач назвала инсулинорезистентность, когда глюкоза не попадает в ткани, оставаясь в кровяном русле, и тогда организм требует дополнительных доз сладкого. Это в результате может привести к развитию диабета второго типа.

Также причинами повышенной тяги к сладкому специалист назвала психологическую потребность и хронический стресс, во время которого происходит массированный выброс глюкозы в кровь и соответственного количества инсулина для ее переработки из поджелудочной железы. Скачок этого гормона и последующее падение уровня сахара в крови вызывают острое желание съесть сладкое.

Кроме того, в пристрастии к сладостям могут быть виновны микроорганизмы, которым для размножения и выживания необходимы углеводы, продолжила диетолог. Провоцировать желание съесть сладкое может и дефицит витаминов B12, D, фолиевой кислоты, хрома, магния и железа. Пятой причиной тяги к сладкому эксперт назвала нарушение режима дня, когда не происходит нормализации уровня гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения.

Бороться с тягой к сладкому специалист посоветовала путем повышения выработки гормона серотонина. Для этого необходимо включить в рацион мясо птицы, орехи, молочные продукты, особенно сыр, а также горький шоколад в небольших количествах, морепродукты, семена подсолнечника, ягоды, киви, яблоки и ананасы. Также тягу к сладкому хорошо утоляет корица.

Усилить выработку гормонов счастья — эндорфинов — можно пешей прогулкой, любой физической активностью, — добавила медик.

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