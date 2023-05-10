Эндокринолог рассказала об опасных свойствах молока для здоровья взрослых Эндокринолог Киселева предупредила об онкологических последствиях большого количества молока

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Согласно ряду научных исследований, молоко является не самым полезным продуктом для взрослых, так как его употребление в больших количествах может спровоцировать онкологические и другие проблемы, рассказала аif.ru врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева.

Как пояснила специалист, содержащийся в молоке эстроген повышает в крови уровень гормона пролактина, который подавляет выработку тестостерона, увеличивает риск развития рака груди у женщин, а также способствует увеличению грудных желез у мужчин. А аминокислота лейцин провоцирует активное деление и рост клеток, способствуя возникновению опухолей, в частности, повышая риск рака эндометрия и простаты.

Кроме того, по словам эндокринолога, животные жиры, присутствующие в молоке, особенно в жирном, повышают уровень вредных липидов в крови, что приводит к прогрессированию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Молочный сахар лактоза стимулирует организм вырабатывать инсулин, этот процесс приводит к развитию инсулинорезистентности и увеличению веса, продолжила врач. Также избыток нерасщепленной лактозы в кишечнике вызывает нарушения его работы, метеоризмы, дискомфорт, тошноту и рвоту. При этом в результате расщепления лактозы образуется галактоза, которая способствует развитию таких заболеваний, как катаракта, остеохондроз, остеопороз, а при соединении с полезным холестерином превращает его во вредный холестерин.

В также молоке содержатся белки глобулины и казеин, которые часто перевариваются не до конца, повреждая эпителий кишечника и провоцируя хронические воспаления, развитие аллергических реакций и онкологические процессы, подчеркнула Киселева.

При этом эндокринолог напомнила, что молочные продукты являются основным источником кальция. Дневная норма этого элемента содержится в 1-2 стакане молока или в 100 г сыра. Поэтому в умеренных количествах молоко принесет организму больше пользы, чем вреда, подчеркнула врач.

Ранее врач-диетолог Ольга Лушникова указала на опасность обезжиренных продуктов. По ее словам, частое употребление таких продуктов повышает уровень холестерина.