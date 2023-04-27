Диетолог указала на опасность обезжиренных продуктов Диетолог Лушникова: частое употребление обезжиренных продуктов повышает уровень холестерина

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Жиры необходимы для усваивания жирорастворимых витаминов, а также участвуют в синтезе гормонов, в том числе половых, они полезны для поддержания красоты и молодости кожи, волос и ногтей, поэтому чрезмерное увлечение обезжиренными продуктами крайне вредно для здоровья, рассказала «Газете.Ru» диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Обезжиренный рацион – причина огромного количества проблем с настроением, иммунитетом, либидо, фертильностью. Кроме того, постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина. Организм, не получая это жизненно необходимое вещество с едой, начинает синтезировать его самостоятельно, чаще в избытке, - пояснила эксперт.

Так, по словам врача, сливочное масло пониженной жирности содержит трансжиры, постоянное употребление которых может быть чревато развитием атеросклероза, опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, проблемам с печенью и поджелудочной железой.

Кроме того, люди, считая обезжиренные продукты низкокалорийными, едят их больше. Между тем, они не дают полноценного чувства насыщения, отметила специалист.

Оптимальная жирность молочных продуктов: творог 5- 9%, сметана 15-20%, сливочное масло 82,5%, молоко и кефир 2,5%, - подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Наталья Зубарева назвала отказ от подсчета калорий главной ошибкой многих желающих похудеть. По словам специалиста, учитывать нужно все продукты, в том числе перекусы и напитки.