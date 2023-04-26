Диетолог перечислила главные ошибки худеющих Диетолог Зубарева назвала отказ от подсчета калорий одной из главных ошибок худеющих

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Отказ от подсчета калорий, перекусы и отсутствие дома кухонных весов являются ошибками во время похудения, перечислила врач-диетолог Наталья Зубарева. Она пояснила aif.ru, что, даже покупая готовую сбалансированную еду, которую предлагают компании, чтобы сбросить лишний вес, следует рассчитывать содержащиеся в продуктах калории.

Рискну навлечь на себя гнев компаний, которые предлагают сбалансированный ежедневный рацион с просчитанной калорийностью, но, если вы заказываете себе такое питание, не будьте слишком доверчивы. Да, еда может быть действительно здоровой, вкусной, правильно приготовленной, но слегка или не слегка калорийнее, чем заявлено на упаковке, — отметила специалист.

По словам диетолога, учитывать нужно все продукты, в том числе перекусы и напитки. Зубарева также рекомендует приобрести кухонные весы. Они помогут точно рассчитать свой рацион и съеденное за день.

Специалист пояснила, что при приготовлении продуктов многие также часто допускают ошибки. По ее словам, от способа приготовления зависит польза блюда и его влияние на фигуру. Так, вместо того чтобы зажарить курицу в масле, лучше ее отварить, а вместо йогурта с красителями выбрать натуральный. Кроме того, важно понимать, что не всегда здоровые продукты помогают похудеть. Диетолог рассказала, что сладости для диабетиков и те, которые продаются в отделах полезного питания, очень часто не способствуют избавлению от лишнего веса и оказываются даже калорийнее обычных десертов.

Все перечисленные мной ошибки стоит рассматривать в первую очередь тем, кто точно знает, что не имеет никаких заболеваний. <...> Здоровому человеку для здорового снижения веса достаточно сократить калорийность суточного рациона на 20-25% и проверить себя на ошибки, которые я перечислила выше, — заключила специалист.

Врач-диетолог Римма Мойсенко ранее объяснила, что полный отказ от пищи как метод похудения сегодня очень популярен, но неэффективен, так как в итоге не помогает избавиться от лишних килограммов. По ее словам, организм всегда старается вернуть утерянный вес и, когда после голодания человек снова начинает есть, его прошлый вес быстро возвращается.