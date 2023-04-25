Диетолог развеяла известный миф о голодании Врач-диетолог Мойсенко: отказ от пищи не избавит от лишних килограммов

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Полный отказ от пищи как метод похудения сегодня очень популярен, но неэффективен, так как в итоге не помогает избавиться от лишних килограммов, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, организм всегда старается вернуть утерянный вес, и когда после голодания человек снова начинает есть, его прошлый вес быстро возвращается, и в большинстве случаев с плюсом.

Голодание может дать вам результат, но в следующие разы похудение будет проходить все сложнее, так как организм будет с трудом отдавать жир. Поэтому после голодовок люди обречены на вечную борьбу с весом и продолжительную депрессию, — подчеркнула диетолог.

Также она указала на опасность увлечения мочегонными препаратами, такой способ практикуют некоторые худеющие.

Люди не понимают, что эти способы сильно вредят здоровью. Появляется обезвоживание, сердечно-сосудистая система находится под давлением, меняется кислотно-щелочное равновесие, что приводит к серьезным заболеваниям ЖКТ, — отметила эксперт.

По ее словам, для похудения необходимы методы, безопасные для здоровья. В первую очередь необходимо сбалансированное питание, при котором продукты содержат достаточное количество белков, жиров, углеводов, клетчатки, а также витамины и минералы, по возможности исключая сладкую и высококалорийную пищу.

Кроме того, диетолог посоветовала сократить употребление пищи промышленного производства, отдав предпочтение еде, выросшей на грядке.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала людям старшей возрастной группы питаться 5-6 раз в день. По ее словам, именно при таком количестве приемов пищи организм пожилого человека получает все необходимые вещества из разных групп продуктов.