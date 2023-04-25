Диетолог рассказала, сколько раз в день нужно питаться пожилым людям Диетолог Королева порекомендовала пожилым людям питаться 5–6 раз в день

Фото: Shutterstock

Людям старшей возрастной категории рекомендуется питаться пять-шесть раз в день, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, именно при таком количестве приемов пищи организм пожилого человека получает все необходимые вещества из разных групп продуктов.

Приемов пищи должно быть не менее четырех в день, если человек просыпается в 10 утра и позднее. Если он встает очень рано, то должно быть пять-шесть приемов пищи в день, — отметила специалист.

Диетолог порекомендовала устраивать завтрак в течение часа после пробуждения. Утренний прием пищи запускает метаболизм и дает организму энергию. Ужин должен быть не позднее 19 часов, а между дневными приемами пищи можно устроить два-три перекуса.

Врач указала, что питание должно быть разнообразным, включающим витамины, минералы и растительную клетчатку. Это необходимо не только для поддержки скорости метаболических процессов, но и для здоровья микробиома кишечника.

Надо накормить всех представителей микробиома, чтобы поддержать высокий иммунитет, переваривающую способность желудочно-кишечного тракта. <...> В один или два приема пищи невозможно сделать настолько разнообразным рацион, который будет, если мы станем питаться пять-шесть раз в день, — подчеркнула Королева.

Ранее диетолог Наталья Круглова объяснила преимущество супов перед другими блюдами: в них есть и белок, и сложные углеводы, и клетчатка в виде овощей.