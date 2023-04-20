Диетолог перечислила лучшие продукты для ужина Диетолог Круглова: лучшими продуктами для ужина являются овощи, зелень и мясо птицы с бобами

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Лучшими продуктами для ужина являются овощи, которые должны составлять минимум 50% от общего объема вечерней трапезы, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Медик добавила, что последний прием пищи допускает приготовление мяса птицы или рыбы, гречки, нешлифованного риса, а также бобовых.

Лучшими продуктами для ужина являются овощи. Свежие или обработанные, они должны составлять минимум 50% от общего объема ужина. Также можно добавить листовую зелень. Еще 25% — цельнозерновые продукты, но в любом случае меньше, чем на обед или завтрак. Допускаются гречка, нешлифованный рис, цельнозерновые макароны, киноа, бобовые, это тоже сложные углеводы. Из мяса лучше готовить птицу или рыбку, но лучше птицу, так как красное мясо вечером вызовет тяжесть и проблемы со сном, — подчеркнула собеседница.

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