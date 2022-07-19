Диетолог объяснила, зачем люди обязательно должны есть соль Диетолог Соломатина объяснила, что употребление соли необходимо для работоспособности организма

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru объяснила, почему употребление соли необходимо для человека. По ее словам, она оказывает влияние на обмен веществ и без нее не может нормально происходить ряд процессов жизнедеятельности организма, включая работу сердца и мышц.

Без соли организм жить не может, потому что она участвует в ряде метаболических процессов и она абсолютно необходима. Но другое дело, что ни переваривание пищи без нее не обойдется, ни работа наших мышц, ни работа сердца. Не может быть и речи о том, что нужно от соли вообще отказаться, — заявила она.

Несмотря на это, диетолог отмечает, что целенаправленно есть соленую пищу не стоит — достаточное ее количество содержится и в большинстве повседневных продуктов питания, таких, как хлеб и животное мясо. А в различных соусах и колбасах ее содержание может быть избыточным, но люди со временем перестают ее замечать на вкус. Соломатина подчеркивает, что главное — сохранить баланс. Отказываться от соли бесполезно, а излишнее ее употребление может привести к серьезным последствиям.

Когда мы сильно досаливаем пищу, избыток соли приносит вред организму. Так же, как и избыток чего-либо. Да, она сдерживает жидкость, она вызывает повышение давления, отек сосудов. Также, по некоторым данным, может вызывать рак желудка, — рассказывает специалист.

Ранее диетолог Анна Киселева заявила, что сахар, как и алкоголь, может вызвать у человека чувство зависимости, так как глюкоза при попадании в организм связывается с рецепторами, которые посылают в мозг соответствующие сигналы. Она уточнила, что употребление сладкого стимулирует выработку гормонов счастья — дофамина и серотонина.