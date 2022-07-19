Диетолог рассказала, может ли сахар вызвать у человека зависимость Диетолог Киселева заявила, что сахар может вызвать зависимость у человека

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Сахар, как и алкоголь, может вызвать у человека чувство зависимости, так как глюкоза при попадании в организм связывается с рецепторами, которые посылают в мозг соответствующие сигналы, заявила диетолог Анна Киселева в беседе с «МК в Питере». Она уточнила, что употребление сладкого стимулирует выработку гормонов счастья — дофамина и серотонина.

Сахар и другие простые (легкие) угле­воды вызывают зависимость наравне с алкоголем. Это подтверждено научными данными. Глюкоза при поступлении в организм с пищей связывается с определенными рецепторами, которые посылают сигналы в мозг о вкусе сладкого. Одновременно идет стимуляция выработки дофамина и серотонина. Эти вещества формируют у человека чувство радости и хорошее настроение, ­поэтому-то их и назвали гормонами счастья, — пояснила Киселева.

Диетолог уточнила, что в период стресса уровень гормонов счастья падает, поэтому человек идет по наиболее простому пути, чтобы восполнить нехватку дофамина и серотонина, — начинает есть сладкое. Специалист по снижению веса Ольга Гранина в свою очередь отметила, что коричневый сахар немного полезнее белого, так как он проходит менее серьезную обработку и сохраняет в себе больше полезных микроэлементов. Однако калорийность белого и коричневого сахара идентичны, заверила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила: чтобы избавиться от сильной тяги к сладкому, можно заменить любимые продукты с высоким содержанием сахара на горький шоколад или рассасывать лакомства как таблетку. При этом она подчеркнула, что специалисты не запрещают есть сладкое даже худеющим людям.