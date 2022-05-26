Диетолог дала советы, как побороть тягу к сладкому Диетолог Соломатина: чтобы побороть тягу к сладкому, нужно рассасывать лакомства

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Чтобы избавиться от сильной тяги к сладкому, можно заменить любимые продукты с высоким содержанием сахара на горький шоколад или рассасывать лакомства как таблетку, посоветовала диетолог Елена Соломатина. При этом она подчеркнула, что диетологи не запрещают есть сладкое даже худеющим людям, пишет Lenta.ru.

Если нравится шоколад, пусть это будет разный шоколад в разных проявлениях: конфеты, печенье. Лучше, конечно, чтобы он был горький. Но главное, нужно просто брать его и рассасывать. И в моменте нужно на этом сладком прямо сосредотачиваться, — рассказала Соломатина.

При этом она порекомендовала запивать сладкое большим количеством жидкости, лучше всего для этих целей подойдет зеленый чай, так как он обладает жиросжигающими свойствами. По мнению Соломатиной, запивать лакомства можно и какао: однако заваривать его нужно не на молоке, а в самом порошке не должны содержаться вредные добавки. Диетолог также посоветовала отвлекаться на хобби или другое интересное занятие, если сильно хочется съесть что-нибудь сладкое.

Нужно найти что-то такое, что отвлекает от еды. Вот захотелось сладкого, нужно в этот момент вспомнить: а у меня же там есть вязание или пусть это даже будут соцсети, я потом это съем, но сначала нужно ответить на сообщение. Как правило, человек потом забывает, что он хотел съесть этот кусок шоколадки, — резюмировала Соломатина.

Ранее кандидат биологических наук Александр Мирошников заявил, что тяга к сладкому и солёному может говорить о нехватке микроэлементов. Например, желание съесть что-нибудь из выпечки возникает при недостатке хрома в организме, а восполнить его можно морепродуктами.