Нутрициолог объяснил тягу к сладкому и солёному Нутрициолог Мирошников объяснил тягу к сладкому и солёному нехваткой микроэлементов

Соленья / Фото shutterstock.com

Тяга к сладкому и солёному может говорить о нехватке микроэлементов, сообщил нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников «Москве 24». Например, желание съесть что-нибудь из выпечки возникает при недостатке хрома в организме, а восполнить его можно морепродуктами.

Если рецепторный механизм нарушается от недостатка хрома, то глюкоза, то есть питание для наших с вами мышц, практически не поступает в мышцы. Какой сигнал подают мышцы нашему мозгу? «Мы голодаем, дай энергию», а мозг говорит: «Иди и найди самую простую энергию». Какую? Сладкое, булочку, выпечку и так далее, — сказал Мирошников.

Закрыть дефицит магния можно кешью или миндалём, а потерю натрия — негазированной минеральной водой, отметил он.

В свою очередь женщины часто испытывают желание съесть порцию красного мяса из-за нехватки железа в связи с биологическим циклом, добавил Мирошников.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее рассказала, что о дефиците в организме ряда витаминов могут говорить постоянное чувство усталости, кровоточивость дёсен и медленно заживающие раны. Эксперт отметила, что усталость может быть вызвана дефицитом железа, витаминов группы B, иногда D и магния. При недостатке витамина С в организме может наблюдаться ломкость сосудиков и капилляров.