Диетолог объяснила, чем полезна каша из кукурузы Диетолог Соломатина рассказала о выведении солей тяжелых металлов благодаря кукурузной каше

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Включение в рацион кукурузной каши поможет вывести из организма соли тяжелых металлов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она объяснила «Москве 24», что благодаря клетчатке, содержащейся в продукте, формируется пищевой комок. Кроме того, каша из кукурузы положительно влияет на уровень сахара в крови.

Клетчатка кукурузной каши формирует нормальный пищевой комок, способствует выведению солей тяжелых металлов, различных токсинов, а также понижает холестерин и уровень сахара в крови, — пояснила специалист.

Врач уточнила, что в кукурузе содержится бета-каротин, из-за которого она и приобретает желтый цвет. Он необходим для поддержания иммунной системы, здоровья слизистой и сумеречного зрения. Фосфор, содержащийся в кукурузной крупе, положительно влияет на костную систему и стимулирует умственную деятельность.

Соломатина предостерегла от употребления кукурузной крупы тех, у кого есть проблемы со свертываемостью крови, а также болезни желудочно-кишечного тракта. Это связано с высоким содержанием клетчатки.

Кукурузная каша обладает способностью повышать свертываемость крови, поэтому тем, у кого есть такая проблема, особенно пожилым, которым часто назначают кроворазжижающие препараты, не нужно ей увлекаться, — предупредила диетолог.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее посоветовал включить в рацион жирную морскую рыбу, поскольку она является источником омеги-3, йода и витамина D. Он добавил, что кисломолочные продукты помогут снять нейровоспаления и нормализовать микрофлору кишечника.