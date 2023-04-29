Диетолог назвала пять продуктов для облегчения симптомов аллергии Диетолог Хастингс посоветовала есть капусту и корнеплоды, чтобы облегчить симптомы аллергии

Облегчить симптомы сезонной аллергии на пыльцу помогут свекла, картофель и морковь, а также филе лосося и кудрявая капуста кале, рассказала HuffPost диетолог Сара Хастингс. По ее словам, в этих продуктах содержатся витамины и антигистаминные вещества.

Гистамин — это химическое вещество, которое высвобождается во время аллергической реакции и отвечает за многие симптомы, включая зуд, чихание и насморк, — сказала Хастингс.

Диетолог пояснила, что в свекле, картофеле и моркови содержатся вещества, которые уменьшают воспалительные процессы и способствуют облегчению симптомов. По этой же причине эксперт посоветовала употреблять апельсины и имбирь.

Кудрявая капуста кале в свою очередь обладает антигистаминными веществами. По словам диатолога, употребление листьев растения поможет затормозить высвобождение гистамина и облегчит проявления аллергии.

Справиться с воспалением в организме также поможет филе лосося. Как отметила Хастингс, такая рыба богата жирными кислотами омега-3, которые помогают снизить проявление симптомов аллергии.

Ранее врач-аллерголог Злата Ермакова рекомендовала аллергикам приезжать на дачу вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе снижается. По словам врача, при работе с растениями нужно надевать маску и перчатки, менять их необходимо раз в два часа.