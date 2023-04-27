Аллергикам дали советы по безопасному отдыху на даче Врач Ермакова посоветовала аллергикам приезжать на дачу вечером

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Аллергикам лучше приезжать на дачу вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе снижается, посоветовала врач-аллерголог Злата Ермакова. Она рассказала РИАМО, что работы на приусадебном участке тоже лучше перенести на вечернее время. По ее словам, это позволит обезопасить себя от выбросов пыльцы.

Отправляться на дачу лучше всего вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе невысока. По той же причине стоит перенести и работу на приусадебном участке на вечернее время, когда выброс пыльцы ослабевает, — рекомендует специалист.

По словам врача, при работе с растениями нужно надевать маску и перчатки, менять их необходимо раз в два часа. После дождя и при сильном ветре аллергикам лучше отложить дачные работы. Аллерголог советует не ходить по траве босиком, чтобы не контактировать с пыльцой и насекомыми.

Аллергикам также лучше избегать распыления инсектицидов, стрижки газонов и уборки листьев — поручить это можно близким. После дачных работ специалист советует сменить одежду и принять душ. Ермакова отмечает, что можно использовать носовые фильтры, которые вставляются в носовые пазухи и фильтруют вдыхаемый воздух от пыли, плесени и взвешенных загрязнений.

Врач-диетолог Маргарита Королева ранее порекомендовала в период весенней аллергии отказаться от некоторых видов овощей и фруктов, в том числе от бананов, апельсинов и томатов. По ее словам, некоторые продукты могут негативно сказываться на организме, усиливая проявление аллергии у человека.