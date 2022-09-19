Диетолог назвала идеальную диету при варикозе Диетолог Королева: при варикозе в рационе должны быть продукты с содержанием витамина C

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

У людей с варикозом в рационе обязательно должны быть продукты с содержанием витамина C, PP и омега-3 жирных кислот, сообщила врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» эксперт пояснила, что фрукты и овощи поддержат работу кишечника, а витамины в них благотворно повлияют на здоровье сосудистой стенки.

Витамин C — это капуста, яблоки, цитрусовые, молодой картофель. Витамина PP много в ягодах, болгарском перце, помидорах, чесноке. Они укрепляют стенки венозных сосудов и приводят к снижению вязкости крови, — сообщила диетолог.

Королева также посоветовала обратить внимание на продукты с омега-3 жирными кислотами, это могут быть орехи и нежирные виды рыбы, которые будут снимать воспаление в организме и являться профилактикой тромбообразования. Кроме того, можно есть нежирные сорта мяса и птицы и не забывать употреблять достаточное количество воды, чтобы кровь не была слишком густой, советует эксперт.

Врач-флеболог, хирург Али Хейрбейк ранее сообщил, что в случае с варикозом ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Эксперт рассказал о последствиях варикозной болезни и о действенных мерах ее профилактики. По словам специалиста, варикоз в некоторых случаях способен привести к летальному исходу. Важно не затягивать с лечением и вовремя обращаться за медицинской помощью.