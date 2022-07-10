Хирург раскрыл страшные последствия варикоза Хирург Хейрбейк раскрыл страшные последствия варикоза

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Врач-флеболог, хирург Али Хейрбейк в беседе с NEWS.ru рассказал, чем может быть страшен варикоз и какие действенные меры его профилактики существуют. Также врач обратил внимание, что в случае с варикозом ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Вообще, варикоз — это в основном наследственное заболевание и реже от перенапряжения. Основная проблема в том, что большинство людей обращаются к врачу тогда, когда уже слишком поздно. Когда варикоз принимает выраженную форму и имеет серьезные последствия. Поэтому лечение для них становится гораздо тяжелее и профилактика также перестает быть действенной, — заявил Хейрбейк.

Также врач дал рекомендации, какие методы профилактики способны защитить от данного недуга.

В качестве профилактики стоит проводить зарядку голеностопного сустава. Каждые 30-40 минут нужно сгибать и разгибать сустав. Также если есть возможность, можно поднимать ноги выше уровня тела. Еще хорошо работает плавание и тренировки, прорабатывающие мышцы ног. Так как при должном состоянии ножных мышц они могут отталкивать кровь и повышать ее проводимость, — добавил Хейрбейк.

Отдельно хирург отметил, что варикоз в некоторых случаях способен привести к летальному исходу.

Самое страшное последствие варикоза - это образование тромбов и язв. Причем образование тромбов в конечном итоге может привести и к летальному исходу. Так что при варикозе я настоятельно рекомендую не заниматься самолечением, а в срочном порядке посетить врача, — отметил Хейрбейк.

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