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26 июля 2025 в 21:46

Диетический салат с капустой и ветчиной на 120 ккал: богат белком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот диетический салат — идеальный вариант легкого ужина. В нем всего всего 120 ккал на 100 г, в то же время блюдо богато клетчаткой (3,5 г) и белком (8 г).

В салате сочетаются хрустящая свежесть капусты с нежными нотками ветчины, которые дополняют пикантность чеснока и легкая кислинка лимонного сока.

Рецепт: нарежьте 200 г белокочанной капусты тонкой соломкой, добавьте 100 г ветчины из индейки кубиками, 1 огурец ломтиками и пучок зелени. Для заправки смешайте 1 ст. л. оливкового масла, сок 1/2 лимона, 1 измельченный зубчик чеснока, соль и перец.

Это не только вкусно, но и полезно: капуста улучшает пищеварение, индейка дает легкоусвояемый белок, а лимонный сок ускоряет метаболизм. Салат насыщает на 3–4 часа без тяжести в желудке — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой!

Ранее стало известно, как приготовить диетическую лепешку с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки.

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капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
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