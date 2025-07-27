Украинский солдат расстрелял командира и сдался в плен ВС России «РВ»: солдат ВСУ выстрелил в командира и сдался в плен ВС России

Солдат ВСУ расстрелял командира, а затем сдался российским бойцам, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военкоры уточнили, что мужчину мобилизовали насильно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинец шел на работу, когда его задержали сотрудники ТЦК, его быстро оформили и отправили на учебный полигон, а оттуда — в часть. На месте мужчина вступил в конфликт с вышестоящим по званию, во время перепалки схватился за оружие и открыл огонь. Уже после того, как военнослужащий сдался в плен, он признался, что о своем поступке не сожалеет, говорится в материале.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что попавшие в плен военнослужащие ВСУ раскрыли координаты 239-го общевойскового полигона в Новомосковске Днепропетровской области. Он отметил, что бойцы сами проходили учебку на объекте. Впоследствии по полигону нанесли удар. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Тем временем украинский военнослужащий Олег Константинов заявил, что приказы командования ВСУ удерживать позиции любой ценой равносильны геноциду. Он привел пример из своего опыта: блиндаж его группы был полностью разрушен, однако приказы оставаться на позициях продолжали поступать.