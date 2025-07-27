Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика

В ночь на 27 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 21:50 мск до 05:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Смоленской области, 10 — уничтожены над территорией Калужской области, по девять — над территориями Волгоградской и Ростовской областей, четыре — сбиты над территорией Республики Крым, по два — над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по одному — над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей», — говорится в сообщении.