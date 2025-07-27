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27 июля 2025 в 07:46

Стало известно о «воинственных» спорах перед встречей Трампа и главы ЕК

FT: торговые переговорщики ЕС и США обсудили темы встречи Трампа и фон дер Ляйен

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр торговли США Говард Лютник и высокопоставленные чиновники ЕС провели переговоры перед встречей американского президента Дональда Трампа и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии, пишет Financial Times. По данным издания, обсуждения продолжались до позднего вечера и порой носили «воинственный» характер.

Подчеркивается, что Брюссель стремится заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать трансатлантической тарифной войны. В частности, ЕС настаивает на двукратном снижении 30-процентных пошлин. Кроме того, стороны интенсивно обсуждали налогообложение европейской стали, автомобили и фармацевтической продукции.

Ранее Politico писало, что встреча главы Еврокомиссии с президентом США говорит о том, что стороны приближаются к заключению торговой сделки, но европейские дипломаты призывают дождаться официального подписания соглашения. Отмечается, что Евросоюз беспокоится из-за непредсказуемости американского лидера. По словам аналитиков, сейчас процесс переговоров выглядит так: участники вырабатывают компромиссы.

Дональд Трамп
Евросоюз
США
Шотландия
Урсула фон дер Ляйен
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