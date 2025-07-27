Демократы пытаются получить книгу Эпштейна с непристойным рисунком Трампа

Члены палаты представителей Конгресса США из Демократической партии направили письмо адвокатам наследников финансиста Джеффри Эпштейна с требованием предоставить им копию так называемой книги дней рождения, сообщает The Guardian. Речь идет об альбоме, в котором, по предварительным данным, содержатся непристойное стихотворение и рисунок американского президента Дональда Трампа.

Предполагается, что политик таким образом поздравил Эпштейна, с которым был в дружеских отношениях, с 50-летием. При этом сам Трамп отрицал, что является автором этого послания, говоря, что никогда в жизни «не рисовал женщин». Конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна уверен, что книга может сильно повлиять на возможности конгресса по контролю за шагами Белого дома касательно ситуации с Эпштейном.

Общественность заслуживает того, чтобы знать правду, а выжившие и их семьи заслуживают справедливости, — сказал конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна.

Ранее стало известно, что Трамп и его администрация «находятся в ярости» из-за активного освещения событий вокруг дела Джеффри Эпштейна. Американский лидер возмущен происходящим, поскольку, по его мнению, в настоящий момент есть куда более важные темы для обсуждения.

Также появились кадры, доказывающие, что Эпштейн был на свадьбе Трампа. Тогда республиканец еще не занимал столь высокую должность — торжество прошло в 1993 году. Эпштейна обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.