Девять мифов о здоровье, в которые люди верят до сих пор

Многие правила, которые касаются здоровья, на самом деле — чистый вымысел. Ошибочные представления передаются из поколения в поколение. Они не подкреплены серьёзными научными исследованиями. Некоторые из них были актуальны ещё 20-30 лет назад, но с развитием медицины ушли в прошлое. Так, от гормонотерапии не растут усы, а есть после 18 часов можно всем. NEWS.ru вместе со специалистами попытался отличить правду от вымысла.

Миф № 1: сидеть на холодном нельзя, можно застудиться

Слово «застудиться» в лексиконе врачей отсутствует. Так говорят обыватели. Конечно холод может стать причиной развития патологии. Только если человек пробудет час в ледяной воде или столько же будет бродить раздетым на морозе. Причины у заболеваний другие, но люди все равно грешат на холод. Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с NEWS.ru приводит пример — воспаление мочевого пузыря или цистит возникает, когда в организме активизируется патогенная флора. Как вариант — бактерии попадают в мочеполовую систему из кишечника при дисбактериозе. Или в органах присутствует хронический очаг воспаления. Под влиянием провоцирующего фактора — острой, солёной пищи, алкоголя, происходит обострение. Человек же уверен, что «посидел на холодном» и от этого все проблемы. Небольшое переохлаждение может спровоцировать болезнь только у незакалённого человека. Такие люди панически боятся холода и постоянно «кутаются». В +15 носят тёплую куртку, в +10 — перчатки и шарф. Чтобы этого избежать, Ирина Добрецова советует одеваться по погоде и закаляться. Принимать контрастный душ, умывать лицо холодной водой.

Миф № 2: от гормонов растут усы и вес

Серьезные побочные действия у гормональных препаратов наблюдались в середине 20 века, когда их только начали применять. У женщин росли усы, увеличивался вес. Дозировки гормонов были большими, они серьезно влияли на организм.

В 21 веке многое изменилось. Современные лекарства комбинированные они содержат минимальные дозы веществ, сообщила врач-гинеколог Наталья Ненарокомова. Подбираются препараты индивидуально, после обследования пациентки. К тому же лекарства нового поколения быстро выводятся из организма. Через 24 часа их действие заканчивается. Поэтому эффекты от них «легко управляемые», сообщила врач. Если побочка сильная, лекарство отменяют без последствий для здоровья.

Миф № 3: беременным можно летать на самолёте

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Во время авиапутешествий всегда закладывает уши. Тоже самое происходит с оболочками плода. Они чувствительны к перепадам давления. Поэтому повышается риск, отслойки плаценты, разрыва оболочек и последующего выкидыша, сообщила Наталья Ненарокомова.

Конечно не обязательно, что женщина полетит, и у неё случится выкидыш. Но и исключить такого исхода, к сожалению, нельзя. Мы предупреждаем о риске. Но решать беременной самой. Наталья Ненарокомова врач-гинеколог врач-гинеколог

Исследования учёных доказывают, что у стюардесс, которые летают во время беременности, выкидыши случаются чаще, чем у представительниц других профессий. Потому что перепады давления негативно сказываются на ребёнке.

Миф № 4: пить любые дозы алкоголя вредно для здоровья

Как говорил Михаил Жванецкий: алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. В этих словах есть доля правды. Среди основных рисков развития сердечных заболеваний врачи выделяют: курение, малоподвижный образ жизни, высокий холестерин и... не употребление малых доз алкоголя ежедневно. Как сообщил NEWS.ru кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнёв, спиртное хорошо действует на стенки сосудов, снимает стресс, снижает давление.

Во Франции реже, чем в других странах у людей случаются инфаркты. Все потому, что там принято за ужином выпивать пару бокалов вина. Тем самым они сохраняют свою сердечно-сосудистую систему в норме. Юрий Кремнёв кардиолог, заслуженный врач России кардиолог, заслуженный врач России

Правильной дозой, по словам кардиолога, является половина стопки крепкого алкоголя или 1-2 бокала вина. Пиво же врач не советует. Оно негативно влияет на печень и провоцирует набор лишнего веса. Злоупотребление алкоголем также вредно, как и отказ от него. Если человек пьёт более 500 граммов крепкого в неделю, риск инфаркта у него становится такой же, как у непьющего.

Миф № 5: нужно регулярно чистить уши от серы

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Ватные палочки, которые продаются в магазинах созданы не для ушей. Их предназначение — корректировать макияж. Сера в ухе, действительно, присутствует, но в норме её излишки выходият самостоятельно, сообщил NEWS.ru ЛОР, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Если же вещества накапливается слишком много, то достать её у человека всё равно не получится. Нужно обращаться к врачу. Манипуляциями с ватными палочками можно еще больше ухудшить ситуацию.

Пациент не только не удаляет серу из областей, прилегающих к барабанной перепонке, но и «забивает» ее туда, самостоятельно создавая себе серные пробки. Владимир Зайцев врач-оториноларинголог высшей категории врач-оториноларинголог высшей категории

В норме желания ковыряться в ухе у человека быть не должно. Если появляется зуд, ощущение инородного тела, это говорит о патологии. Такое бывает при грибковом отите, воспалении наружного уха, сообщил Зайцев. В этом случае нужно обращаться к врачу и лечить заболевание.

Миф № 6: ковырять в носу — это нормально, все так делают

В норме носовые ходы должны быть чистыми и вообще никак не беспокоить. Слизь, которую в простонародье называют соплями — это бактериальное или грибковое содержимое, сообщил Владимир Зайцев. Если человек не простужен, такие выделения — патология. Они свидетельствуют о наличии заболевания, например, гайморита, аллергического ринита, риносинусита. Эти недуги надо срочно лечить. Врач добавил, что иногда навязчивое желание поковырять в носу появляется на нервной почве. В этом случае помогут седативные препараты.

Миф № 7: раздельное питание поможет наладить пищеварение и сбросить вес

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Разделяя белки, жиры и углеводы можно здорово навредить своему организму. Потому что для человека (который является всеядным) такой способ питания — чуждый, сообщила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. При поглощении пищи поджелудочная железа выделяет одновременно все ферменты. А не отдельно, как считают сторонники этой диеты. Раздельное питание не даёт баланса компонентов. К тому же повышает риск желчнокаменной болезни и приводит к запорам.

Человек, когда разделяет компоненты он всегда превышает необходимые объемы потеребяемой пищи. Правильней будут питаться по «принципу тарелки» — порция белка, порция сложных углеводов, две порции клетчатки. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Сочетание продуктов не так важно, как количество потребляемой пищи. По мнению Диановой, порция для перекуса должна помещаться в ладошку человека. То есть от 150 до 220 граммов. Именно переедание нарушает пищеварение и приводит к лишнему весу. А продукты можно сочетать между собой, как угодно.

Миф № 8 Чтобы похудеть надо меньше есть и больше двигаться

На самом деле, обычно есть надо гораздо больше, причем часто сильно больше привычного, сообщил врач эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев. Нужен правильный набор

пищи в правильных пропорциях и временных рамках. А двигаться надо не больше, а наоборот меньше. Чем больше энергозатраты, тем больше надо есть, чтобы похудеть.

Если дефицит калорий, скажем, больше 20%, человек перестает худеть и начинает запасать калории в виде жира. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

Не есть после 18.00 —ещё один миф, в который многие верят. Более правильный совет —не есть прямо перед сном, сообщил врач. Хотя и с ним бывают исключения. Перед ночным отдыхом можно есть правильную еду — яйца или нежирную рыбу.

Миф № 9: от жирной пищи повышается уровень холестерина

Холестерин повышается из-за избыточного потребления не жиров, как это считалось ранее, а углеводов, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор Юрий Конев. Причём как простых, так и сложных. Каши, хлеб, пирожные, сахар, шоколад — это те продукты, которые следует строго ограничить. А вот мясо и сало, наоборот, стоит включить в рацион.

Опасность для здоровья, исходящая от насыщенных жиров, содержащихся в таких продуктах, как масло, пирожные и жирное мясо, завышена и демонизирована, подтвердил британский кардиолог Асим Малхотра. Он убеждён, что эти показатели ухудшает в первую очередь избыток сахара в рационе.