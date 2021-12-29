Девушка Хованского рассказала, где пара отпразднует Новый год

Мария Нелюбова, девушка осуждённого за экстремизм блогера Юрия Хованского, в интервью РЕН ТВ рассказала о самочувствии возлюбленного, о планах на Новый год, а также о том, ожидает ли предложения руки и сердца от своего избранника.

Я считаю, что подобные ситуации — это не повод для замужества. Это надо делать в более спокойной обстановке, на трезвую голову. Оказывала Юрию поддержку по вполне понятным причинам: он близкий мне человек. Думаю, любой бы так поступил на моём месте, — ответила Нелюбова.

По её словам, после выхода из СИЗО самочувствие блогера немного улучшилось, однако у Хованского не шевелится мизинец, есть «немножко проблемы с кровообращением» и присутствует скованность в движениях.

Нелюбова добавила, что на Новый год пара останется дома ввиду меры пресечения Хованского. Блогеру нельзя покидать квартиру с 18:00 до 10:00.

Надеемся, что кто-нибудь из друзей нас навестит. Обычный семейный праздник у нас будет, — сказала она.

Ранее стало известно, что обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому продлили меру пресечения в виде запрета определённых действий вплоть до 8 февраля 2022 года.

До этого суд Санкт-Петербурга изменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определённых действий и освободил его из-под стражи. В перечне запретов — выходить из дома с 18:00 до 10:00, не подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, а также не пользоваться Интернетом. Суд разрешил Хованскому общаться с семьёй и девушкой.

Блогера задержали в Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в Интернете.