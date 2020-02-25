https://static.news.ru/photo/4ffece2c-579b-11ea-9174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученица одной из барнаульских школ попала на операционный стол после травмы, полученной в образовательном учреждении. Ей была экстренно проведена трепанация черепа.

По сведениям мэрии города, девочка столкнулась на лестнице с другим учеником школы. После этого она стала жаловаться на головную боль. Классный руководитель ученицы вызвала в школу её мать. До её приезда первую помощь ребёнку оказывали учителя. Когда состояние девочки ухудшилось, замдиректора школы вызвала скорую помощь и школьницу госпитализировали.

Родительница девочки, в свою очередь, отметила в соцсетях, что медика в школе не было. Обращаться за специализированной помощью ей пришлось самой.

В администрации Барнаула РИА Новости рассказали , что ситуация находится на контроле комитета по образованию. По факту несчастного случая проводится детальная проверка.

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