https://static.news.ru/photo/6d899980-437e-11ea-90e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка в Москве обратилась в полицию, сообщив, что с 26 декабря 2019 года не видела своих родителей.

Пресс-служба московского департамента социальной защиты населения сообщила об этом ТАСС. Ребёнок сейчас находится в больнице и после выписки будет направлен в специализированное учреждение. Её здоровье в настоящий момент вне опасности. По информации ведомства, семья девочки не состояла на учёте и не обращалась за социальной помощью.

В ближайшее время специалисты департамента соцзащиты готовятся выйти по адресу проживания семьи, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела. В пресс-службе не назвали возраст девочки и не уточнили, где и как она провела месяц без родителей.

Как передавал NEWS.ru, ранее в январе актёр Евгений Романцев, известный по сериалу «Молодёжка», пропал в Санкт-Петербурге, не вернувшись в гостиницу после похода с другом по питейным заведениям.