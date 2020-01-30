Девочка в Москве обратилась в полицию, сообщив, что с 26 декабря 2019 года не видела своих родителей.
Пресс-служба московского департамента социальной защиты населения
В ближайшее время специалисты департамента соцзащиты готовятся выйти по адресу проживания семьи, пока правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела. В пресс-службе не назвали возраст девочки и не уточнили, где и как она провела месяц без родителей.
Как передавал NEWS.ru, ранее в январе актёр Евгений Романцев, известный по сериалу «Молодёжка», пропал в Санкт-Петербурге, не вернувшись в гостиницу после похода с другом по питейным заведениям.
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