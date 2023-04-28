Девочка устроила заплыв по затопленной квартире в Якутске

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В Якутске семилетняя девочка переплыла затопленную из-за таяния снега квартиру, сообщает SakhaDay. На видео ребенок передвигается по однушке в тазу, а в качестве весел использует собственные руки, на которые надеты тапочки.

Мебель испорчена. У соседей сгорела бытовая техника. У меня промок холодильник, я не могла его никуда переставить в однокомнатной квартире. Не знаю, заработает ли. Вчера я несколько часов ходила в резиновых сапогах, вода была холоднющая, — сказала мама девочки.

Ранее в Новгородской области из-за таяния льда разлилась река Волхов и затопила несколько населенных пунктов. При этом глава администрации Волховского муниципального района Алексей Брицун уверен, что жителям города Волхов не стоит переживать за свои дома — вода не подберется к их жилплощади.

До этого люди в станице Кумылженская Волгоградской области оказались отрезаны от цивилизации из-за разлива реки Кумылги. По их словам, они не могли добраться до аптек, магазинов и отделения почты даже на легковых автомобилях, поскольку транспорт не способен проехать.