Растаявшие льды затопили Новгородскую область В Новгородской области из-за разлива реки Волхов затопило несколько населенных пунктов

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В Новгородской области из-за таяния льда разлилась река Волхов, в результате чего несколько населенных пунктов оказались затопленными, сообщает портал 78.RU в Telegram. По словам главы администрации Волховского муниципального района Алексея Брицуна, жителям города Волхов не стоит переживать за свои дома — вода не подберется к их жилплощади.

В Волхове подтоплений нет, специалисты мониторят ситуацию круглосуточно. Если понадобятся ледовзрывные работы, то их проведут. <...> Никого не затопим, беспокоиться не стоит, — сказал чиновник.

При этом издание «Подъем» со ссылкой на местные власти сообщило, что подтопления зафиксированы на 60 дачных участках в населенных пунктах Краснофарфорный, Волхов Мост и Марьино. В одном из местных поселков вода заблокировала выход из домов для 15 жителей.

Ранее сообщалось, что люди в станице Кумылженская Волгоградской области оказались отрезаны от цивилизации из-за разлива реки Кумылги. По их словам, они не могли добраться до аптек, магазинов и отделения почты даже на легковых автомобилях, поскольку транспорт не способен проехать.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что паводки достигли и самого Волгограда. Так, в Ворошиловском районе города затопило частный сектор. Вода начала подступать и к частным домам.