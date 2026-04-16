Дети не пьют молоко? Приготовьте им это — ванильная вкуснятина, за которой все строятся в очередь

Густое, бархатистое, с насыщенным цветом и вкусом — такое ванильное молоко не купить в магазине. Все, что для этого нужно, уже есть на вашей кухне.

Что понадобится

Молоко (жирность от 3,2%) — 500 мл, сахар тростниковый — 1-2 ст. л., сахар ванильный — 1-2 ч. л., крахмал кукурузный — 1 ч. л., куркума молотая — 1/4 ч. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Смешиваю тростниковый сахар, ванильный, крахмал, куркуму и соль. Добавляю 50 мл холодного молока, размешиваю до гладкости. Остальное молоко нагреваю, не кипячу.

Вливаю крахмальную смесь тонкой струйкой, постоянно мешая. На минимальном огне довожу до первых пузырьков, снимаю. Остужаю при комнатной температуре, затем в холодильник. Подаю охлажденным.

