Дети мигрантов замедляют учебный процесс в школах Санкт-Петербурга из-за плохого владения русским языком.
Руководитель службы сопровождения приёмных семей, педагог Ольга Лукоянова высказала такой тезис на брифинге «Отмена шестидневки в петербургских школах. Плюсы и минусы». По её словам, дети мигрантов часто приходят в школы, вообще не владея русским языком. Из-за этого темы, которые можно было бы преподать быстро, объясняются слишком затянуто, так как преподаватели вынуждены подстраиваться под самых слабых учеников.
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Тормозить учебный процесс целой параллели классов нельзя, — подчеркнула педагог.
Как ранее писал NEWS.ru, из российских школьных аттестатов могут исчезнуть оценки по музыке, физкультуре и изобразительному искусству. Министерство просвещения РФ предложило ввести систему зачётов по этим предметам.
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