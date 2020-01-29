https://static.news.ru/photo/4ede55d4-42ac-11ea-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Дети мигрантов замедляют учебный процесс в школах Санкт-Петербурга из-за плохого владения русским языком.

Руководитель службы сопровождения приёмных семей, педагог Ольга Лукоянова высказала такой тезис на брифинге «Отмена шестидневки в петербургских школах. Плюсы и минусы». По её словам, дети мигрантов часто приходят в школы, вообще не владея русским языком. Из-за этого темы, которые можно было бы преподать быстро, объясняются слишком затянуто, так как преподаватели вынуждены подстраиваться под самых слабых учеников.

Как передаёт ФБА «Экономика сегодня», Лукоянова предложила тестировать поступающих в школы детей на знание русского языка и формировать отдельные классы из учеников, у которых нет даже базового языкового навыка, где будут проводиться дополнительные занятие по русскому.

Тормозить учебный процесс целой параллели классов нельзя, — подчеркнула педагог.

Как ранее писал NEWS.ru, из российских школьных аттестатов могут исчезнуть оценки по музыке, физкультуре и изобразительному искусству. Министерство просвещения РФ предложило ввести систему зачётов по этим предметам.