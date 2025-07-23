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23 июля 2025 в 15:31

Десерт три в одном — ну вы точно такого еще не ели!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда хочется быстро и вкусно побаловать себя или близких. Этот десерт отлично справляется с задачей — минимум усилий и максимум удовольствия. Простая геометрия и проверенные ингредиенты делают его универсальным и очень аппетитным.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Бисквитное или песочное печенье
  • Молоко для пропитки
  • Два вида мороженого (лучше домашнего) — например, ванильное и сливочное
  • Орехи для украшения
  • Кленовый сироп или любой любимый топинг

Как приготовить

Шаг 1. Выберите красивую тарелку — чем эффектнее, тем лучше для настроения.

Шаг 2. Легко окуните печенье в молоко, чтобы оно слегка пропиталось. Это станет основой десерта.

Шаг 3. Выложите печенье на тарелку, сверху аккуратно положите порции двух видов мороженого.

Шаг 4. Посыпьте десерт орехами и украсьте кленовым сиропом или другим любимым топингом.

Этот десерт идеально подойдет для быстрого и вкусного перекуса, а также станет украшением любого чаепития. Попробуйте — это очень просто и невероятно вкусно!

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Эта закуска исчезает со стола мгновенно. Проверено — гости всегда просят добавки!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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