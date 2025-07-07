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07 июля 2025 в 13:00

Десерт для особого случая! Брауни-чизкейк для заядлых сладкоежек!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брауни-чизкейк — два в одном для настоящих сладкоежек! Представьте: насыщенный шоколадный брауни с плотной текстурой встречается с нежнейшим облаком ванильного чизкейка… Это не фантазия, а потрясающий десерт, который покорит даже самых взыскательных сладкоежек!

Главное волшебство этого лакомства — удивительная гармония контрастов. Нижний слой дарит глубокий шоколадный вкус с едва уловимой горчинкой, а верх тает во рту, оставляя сливочное послевкусие. И все это в одном десерте!

Начните с шоколадной основы: растопите 150 г темного шоколада с 100 г сливочного масла. Взбейте 2 яйца со 100 г сахара до пышности, соедините с шоколадной массой. Добавьте 80 г муки и вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом.

Для чизкейкового слоя смешайте 400 г творожного сыра, 150 г сахара, ваниль и 3 яйца до гладкости. Аккуратно распределите по шоколадной основе.

Выпекайте 40 минут при 160 °C на водяной бане (поставьте форму в противень с водой). Дайте остыть в выключенной духовке, затем уберите в холодильник на ночь. Разрезайте охлажденным — вас ждет контраст плотной шоколадной текстуры и воздушного чизкейка!

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кулинария
чизкейки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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