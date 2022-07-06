Дерматолог назвала повседневные продукты питания, вызывающие морщины Дерматолог Йорам Харт заявила, что хлеб, молоко и майонез способствуют появлению морщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Йорам Харт перечислила продукты питания, которые негативно влияют на состояние кожи. По ее словам, одним из главных возбудителей является молоко и молочные продукты, передает Eat This, Not That!.

Как заявляет дерматолог, такие продукты, как сыр или йогурт, способствуют выработке кожного сала, в результате чего на теле появляются прыщи. Особенную опасность представляют обезжиренные продукты с повышенным содержанием сахара.

Молочные продукты из коровьего молока повышают уровень инсулиноподобного фактора роста 1, что вызывает увеличение размера кожных сальных желез, увеличение выработки кожного сала и увеличение количества прыщей, — утверждает Харт.

Помимо этого, большой вред для кожи может нанести употребление хлебобулочных изделий, за счет большого количества содержащегося сахара и обработанных углеводов. Врач утверждает, что эта смесь снижает уровень коллагена в организме, в результате чего образуются морщины. В частности, речь идет и о белом хлебе — несмотря на отсутствие сахара, рафинированные углеводы вносят наибольший вклад в гликирование.

Опасность для здоровья кожи представляет и майонез.

Майонез богат маслами, богатыми омега-6, и стимулирует воспалительные процессы, делая кожу далеко не идеальной, — уточняет дерматолог.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что потребление переработанного мяса, к которому относятся колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонад и консервированное мясо, увеличивает риски развития рака кишечника. Более того, эти продукты способствуют развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.