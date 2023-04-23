Дерипаска оценил сроки установления «мира без гегемона» Миллиардер Дерипаска допустил, что доллар США перестанет доминировать через пять лет

Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бизнесмен Олег Дерипаска

Доминирование доллара в глобальных расчетах еще в прошлом десятилетии казалось непоколебимым, однако теперь по причине санкций США доминирование валюты завершается и заметно высокими темпами. Об этом с своем Telegram-канале сообщил миллиардер Олег Дерипаска. Его личное финансовое состояние, по оценке Forbes, составляет $2,5 трлн.

По мнению Дерипаски, через пять лет мир будет «более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты — совместимы». Миллиардер предположил, что сначала людям будет «тяжеловато», а после они познают новое качество мира — без гегемона.

Жаль только, что наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике РФ, — добавил Дерипаска.

Он также раскритиковал статью экс-министра финансов США Лоуренса Саммерса, опубликованную агентством Bloomberg. В своем материале Саммерс пишет, что в ближайшие годы доллару ничто не угрожает и приводит свои примеры отсутствия угрозы.

Ранее Дерипаска уже объявлял, что в американской экономике сложилась «очень и очень проблемная» ситуация. По его мнению, «безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру» обошлись США почти в $33 трлн. По его словам, Соединенным Штатам больше не удастся «напечатать на халяву» долларовые банкноты.

Также миллиардер предположил, что Западу придется идти на поклон к Китаю на фоне банковского кризиса. По его словам, Европе и США придется смириться с началом нового этапа международных отношений — многополярного мира.