Деревенский салат из картошки и огурцов! Супер-сочетание простых продуктов

Деревенский салат из картошки и огурцов! Идеальное сочетание простых продуктов. Этот деревенский салат точно не похож на остальные — и дело не только в хрустящей картошке. Он свежий, сытный и с ярким вкусом благодаря удачному балансу заправки и текстур. Немного усилий, простые ингредиенты — а на выходе блюдо, которое хочется повторять.
Ингредиенты
- Картошка – 600 гр
- Огурец – 3 шт.
- Солёный огурец – 3 шт.
- Яйцо – 4 шт.
- Лук – по вкусу
- Зелень – пучок
- Лимонный сок – по вкусу
- Сметана – 2 ст. л.
- Майонез – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
Приготовление
- Картошку отварите в кожуре до мягкости. Раздавите её стаканом, посыпьте паприкой и чесноком, полейте маслом и запеките при 200 °С около 30 минут. Нарежьте кубиком свежие и солёные огурцы, яйца, лук и зелень.
- Запечённую картошку остудите, нарежьте, добавьте к остальным ингредиентам. Смешайте сметану, майонез, горчицу и лимонный сок. Заправьте салат и перемешайте.
Необычно, сочно и с хрустом — такой салат точно не останется незамеченным.
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