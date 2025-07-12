Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 06:15

Деревенский салат из картошки и огурцов! Супер-сочетание простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Деревенский салат из картошки и огурцов! Идеальное сочетание простых продуктов. Этот деревенский салат точно не похож на остальные — и дело не только в хрустящей картошке. Он свежий, сытный и с ярким вкусом благодаря удачному балансу заправки и текстур. Немного усилий, простые ингредиенты — а на выходе блюдо, которое хочется повторять.

Ингредиенты

  • Картошка – 600 гр
  • Огурец – 3 шт.
  • Солёный огурец – 3 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Лук – по вкусу
  • Зелень – пучок
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.

Приготовление

  1. Картошку отварите в кожуре до мягкости. Раздавите её стаканом, посыпьте паприкой и чесноком, полейте маслом и запеките при 200 °С около 30 минут. Нарежьте кубиком свежие и солёные огурцы, яйца, лук и зелень.
  2. Запечённую картошку остудите, нарежьте, добавьте к остальным ингредиентам. Смешайте сметану, майонез, горчицу и лимонный сок. Заправьте салат и перемешайте.

Необычно, сочно и с хрустом — такой салат точно не останется незамеченным.

Ранее мы готовили салат «Зелёная богиня» — вкуснятина из капусты! Летний хит с чумовым соусом.

салат
картошка
огурцы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о возможном наказании за цветы на балконе
Дуров раскрыл, чему важно научиться для создания своей компании
Готовлю за 15 минут на сковороде! Ленивые беляши с курицей и зеленым луком
В США потребовали отставки министра юстиции из-за дела Эпштейна
Адское пекло до +42, холод до +7: погода в России на неделе с 14 по 20 июля
Психолог объяснила, как научиться не отвлекаться от работы на удаленке
Артиллерия «накрыла» личный состав ВСУ: успехи ВС РФ к утру 12 июля
Экс-депутат Курской области признался в хищениях
Салат «Лебединый пух»! Беру курицу, капусту и картошку, тру все в салатник
В Италии Зеленскому преподали жестокий урок на званом ужине
Как бороться с медведкой на участке, чтобы не погиб урожай
Немецкий сатирик пойдет под суд за шутки над Трампом
США заставят Украину смириться с радикальными потерями для мирного договора
Удар ВСУ по Алешкам: последние новости, десятки людей под завалами
Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики
Стало известно, как Путин пошел на продуманный риск в отношениях с Трампом
Смерть сына, уход из театра, знаковые роли, СВО: где сейчас Домогаров
Назван срок поставки Украине дальнобойного оружия из Германии
Украине могут выделить многомиллионную военную помощь
Гастрит, язва: как питаться правильно, чтобы не было проблем с желудком
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.