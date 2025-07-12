Деревенский салат из картошки и огурцов! Супер-сочетание простых продуктов

Деревенский салат из картошки и огурцов! Идеальное сочетание простых продуктов. Этот деревенский салат точно не похож на остальные — и дело не только в хрустящей картошке. Он свежий, сытный и с ярким вкусом благодаря удачному балансу заправки и текстур. Немного усилий, простые ингредиенты — а на выходе блюдо, которое хочется повторять.

Ингредиенты

Картошка – 600 гр

Огурец – 3 шт.

Солёный огурец – 3 шт.

Яйцо – 4 шт.

Лук – по вкусу

Зелень – пучок

Лимонный сок – по вкусу

Сметана – 2 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Приготовление

Картошку отварите в кожуре до мягкости. Раздавите её стаканом, посыпьте паприкой и чесноком, полейте маслом и запеките при 200 °С около 30 минут. Нарежьте кубиком свежие и солёные огурцы, яйца, лук и зелень. Запечённую картошку остудите, нарежьте, добавьте к остальным ингредиентам. Смешайте сметану, майонез, горчицу и лимонный сок. Заправьте салат и перемешайте.

Необычно, сочно и с хрустом — такой салат точно не останется незамеченным.

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