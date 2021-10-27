Депутаты захотели запретить вылов белуг и косаток для развлечений

Депутаты Госдумы 28 октября внесли в нижнюю палату поправку в законодательство, запрещающую вылов белуг и косаток в культурно-развлекательных целях. Об этом NEWS.ru рассказал один из авторов инициативы, единоросс Владимир Бурматов. По его словам, это позволит избавиться от «лазейки» в законах, которая позволяет вылавливать животных на продажу.

Как правило, там ни о культуре, ни о зрелищах речь не идёт, а скорее их вылавливают на самом деле на экспорт. Это показал опыт «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Все «узники» этой «китовой тюрьмы» были выловлены в культурно-развлекательных целях, но никто с ними развлекаться и окультуриваться не собирался, их собирались продать за рубеж, — подчеркнул он.

Парламентарий назвал существующее разрешение на вылов морских млекопитающих в культурно-развлекательны целях лукавством.

Надо называть вещи своими именами. Нам нельзя допустить повторения «китовой тюрьмы», — заключил он.

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя были обнаружены 11 косаток и 90 белух. Животные были выловлены незаконно и предназначались для продажи в Китай. При поддержке президента Владимира Путина экологи добились освобождения животных.

Тогда в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не исключили возможности появления новых «китовых тюрем». Там отметили, что для изменения ситуации необходимо вносить поправки в законодательство.