Депутаты предложили ужесточить ответственность за гей-пропаганду

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В Государственной думе проходят парламентские слушания по проблемам демографии. Их участники отправили Федеральному собранию рекомендацию, согласно которой в РФ стоит ужесточить наказание за пропаганду гомосексуальных отношений.

Закон о запрете гей-пропаганды был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2013 году. Физические лица, признанные виновными в соответствии с указанной правовой нормой, должны заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Наказание для должностных лиц — до пяти тысяч, для юридических — до миллиона. Наказание за пропаганду с использованием СМИ или Сети ещё жёстче.

Слушания на тему реализации национального проекта «Демография» в ГД проводят члены фракции КПРФ. Участники отправили Федеральному собранию рекомендации. В них предлагается ужесточить закон о гей-пропаганде.

Внести изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о запрете на распространение информации, оскорбляющей семейные ценности, материнство, многодетность. Ужесточить ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений, — цитирует текст рекомендаций РИА Новости.

Президент Путин ранее неоднократно утверждал, что в стране никого не притесняют по принципу сексуальной ориентации.

Как передавал NEWS.ru, летом прошлого года выяснилось, что россияне стали меньше верить в существование спланированной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Согласно конспирологическим теориям, её намеренно внедряют в обществе, чтобы подорвать традиционные духовные ценности.