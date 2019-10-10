https://static.news.ru/photo/bd05a30c-eb61-11e9-8c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственная дума отклонила законопроект о дополнительном выходном в религиозный праздник Светлый пасхальный понедельник.

Инициативу внесли депутаты от партии ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Парламентарии решили, что документ противоречит статье Конституции о светском характере государства. Кроме того, согласно заключению комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, установленные сейчас праздничные дни учитывают интересы граждан, профсоюзов и работодателей.

Как ранее писал News.ru, жителей РФ в ноябре текущего года ждут трёхдневные выходные — страна отпразднует 4 ноября День народного единства. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.