Государственная дума отклонила законопроект о дополнительном выходном в религиозный праздник Светлый пасхальный понедельник.
Инициативу внесли депутаты от партии ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, сообщается в
Парламентарии решили, что документ противоречит статье Конституции о светском характере государства. Кроме того, согласно заключению комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, установленные сейчас праздничные дни учитывают интересы граждан, профсоюзов и работодателей.
Как ранее писал News.ru, жителей РФ в ноябре текущего года ждут трёхдневные выходные — страна отпразднует 4 ноября День народного единства. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
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