Депутаты начали носить значки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9c50f52a-9549-11ea-be77-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Некоторые депутаты Госдумы начали носить белые значки в лацканах пиджаков. Это вызвало ряд вопросов у их коллег.

Так, парламентарий «Справедливой России» Игорь Моляков поднял эту тему на всеобщее обсуждение.

Вот есть у нас законом утверждённый значок депутата, а некоторые носят другие значки. Вот Макаров коллега — это что за белые кресты, может, они пояснят, — поинтересовался он на заседании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что это устройства, которые отпугивают коронавирус, передаёт «Интерфакс».

Не буду эту тему продолжать, а то здесь у меня коллеги так креативят, вы не представляете. Учитывая, что вы собаковод, вы знаете, от чего иногда там приобретают аналогичные устройства, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзору предложили развенчать мифы россиян о коронавирусе.