В условиях распространения коронавируса, казалось бы, информационное поле перенасыщено сообщениями об инфекции. Между тем, это не всегда помогает создать объективную картину о болезни и рисках заражения. В связи с чем у россиян растёт тяга к «народному творчеству»: люди придумывают небылицы о COVID-19. Например, что его создали в китайской лаборатории и защититься от него поможет чеснок или имбирь. Депутат Владимир Петров предлагает структурировать все данные о вирусе, чтобы не создавать почву для возникновения мифов и надуманных страхов. NEWS.ru ознакомился с инициативой, а также собрал самые популярные среди россиян заблуждения о «короне».
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров призвал Роспотребнадзор провести кампанию по просвещению россиян о коронавирусе. Он направил главному санитарному врачу Анне Поповой обращение (есть в распоряжении NEWS.ru), в котором предложил создать систему доступных массовых памяток для жителей страны. Предполагается, что они развенчают сложившиеся в обществе мифы о болезни.
Парламентарий отметил в документе, что в стране проводят результативную санитарно-профилактическую работу. Так, органы власти в режиме реального времени информируют население о необходимости соблюдения самоизоляции, о важности личной гигиены и опасностях, которые несёт вирус. Благодаря этим мерам России удаётся избежать распространения инфекции по европейскому сценарию.
Между тем, информационное насыщение населения относительно коронавируса даёт и обратные результаты — некоторые граждане, из-за страха заражения, начали враждебно относиться к тем, кто болеет или переболел вирусом. Другими словами, в обществе складывается система стигматизации — переболевшие или люди с подозрением на коронавирус вынуждены скрываться от других, бояться травли и, как следствие, «тянуть» с обращением к врачам до последнего момента. Аналогичная ситуация происходит и в отношении уроженцев Китая — некоторые радикалы, пользуясь ситуацией, раздувают неприязнь и страх в отношении граждан Поднебесной, как к «распространителям» вируса.
Такие тенденции не помогают властям в борьбе с инфекцией, а лишь создают дополнительную тревожную обстановку в обществе, подчеркнул Петров.
В данной связи, прошу Вас в самые кратчайшие сроки разработать и внедрить систему доступных массовых памяток для населения, в которых будут развенчаны все мифы и домыслы относительно болезни, которую вызывает новый коронавирус, — говорится в обращении.
По словам депутата, в предлагаемой системе можно было бы объединить несколько каналов подачи информации — интернет, СМИ и бумажные листовки.
Безусловно, ставку в «ликбезе» надо делать на работу СМИ. Но часть людей сейчас вынужденно посещает различные учреждения: почту, аптеки, магазины. Поэтому физическую раздачу памяток также можно включить в программу борьбы с мифами. Вообще, идеальным вариантом просвещения людей могла бы стать регулярная телевизионная и радио передача, а также создание отдельного сайта. Возможно, стоит использовать опыт выборов — крутить короткие ролики, по типу агитационных, в которых сжато и коротко развеивать мифы про коронавирус, — пояснил он NEWS.ru.
Миф 1. Хирургические маски защищают от коронавируса
Обычные медицинские маски не способны гарантировать защиту от новой инфекции. Они попросту не предназначены для блокирования вирусов: последние слишком мелкие и проникают сквозь материал изделия и пространство между тканью и лицом. Тем более, что открытыми остаются глаза, которые служат одним из путей передачи инфекции. Поэтому ношение хирургической маски создаёт лишь самоуспокоение и ложное чувство безопасности.
Как заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, маски нужно носить тем людям, у которых есть симптомы коронавируса — чтобы защитить окружающих. Вместе с тем, в МЧС рекомендовали отказаться от ношения масок на улице — там нужно дышать свежим воздухом. Использовать их следует лишь в местах с большим скоплением людей: магазинах и транспорте.
Миф 2. От вируса поможет имбирь и чеснок
Чеснок полезен для здоровья, однако данных о его эффективности в защите от коронавируса нет. Кроме того, не верить слухам о возможностях имбиря против инфекции призвали в ВОЗ. По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения организации Майкла Райана, лечебный эффект имбиря не доказан.
Всё, что помогает нам чувствовать себя лучше, всё, что придает уверенность и всё, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена. Так что я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19.
Миф 3. Коронавирус был создан в китайской лаборатории
Пока что подтверждения искусственного происхождения коронавируса отсутствуют. Версия о создании инфекции в лаборатории относится не более чем к конспирологическим теориям. Как рассказала представитель ВОЗ Фадела Шаиб, вирус мог быть передан человеку от летучих мышей.
Когда имеешь дело с новым вирусом, таким, как этот, то можно ожидать появления множества конспирологических теорий в СМИ и соцсетях. Но могу сказать, что все имеющиеся сейчас свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение и что он не стал результатом манипуляции и не был создан в лаборатории или где-либо еще. Наиболее вероятно, что его экологический резервуар находится в летучих мышах, но то, каким образом вирус попал от летучих мышей к человеку, нужно еще выяснять
Миф 4. Болезнь можно лечить или предотвратить алкоголем
Среди россиян бытует заблуждение, что водка способна предотвратить заражение COVID-19 и его развитие. Однако, как отметила терапевт Людмила Лапа, алкоголь лишь ускорит интоксикацию и распространит инфекцию по всему организму.
Любое улучшение микроциркуляции способствует тому, что разносится инфекция — вирусная, бактериальная. Это — грипп, коронавирус и так далее. Алкоголь — сам по себе токсин. Он на самом деле усиливает интоксикацию, и, конечно, нарушает работу организма, мешает иммунной системе. Если там коронавирус на самом деле, то интоксикация идёт быстрее, и он разносится быстрее. Коронавирус коварен тем, что он выбирает орган-мишень самостоятельно. Это могут быть лёгкие, кожа, самое главное при алкоголизме — поджелудочная железа.
Стоит отметить, что алкоголь не способен выступить и в роли антисептика. В последнем должно быть содержание спирта не менее 60-70%.
Миф 5. Коронавирусом можно заразиться через посылку из Китая
Получать товары из Поднебесной полностью безопасно и риск заражения при этом отсутствует. Коронавирус попросту не способен выживать больше двух суток на письмах или посылках, и вне организма в целом.
По состоянию на 28 апреля, коронавирусом в России заразились больше 93 тысяч человек в 85 регионах. Выздороветь удалось 8456 людям, тогда как 867 скончались.
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