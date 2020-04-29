В условиях распространения коронавируса, казалось бы, информационное поле перенасыщено сообщениями об инфекции. Между тем, это не всегда помогает создать объективную картину о болезни и рисках заражения. В связи с чем у россиян растёт тяга к «народному творчеству»: люди придумывают небылицы о COVID-19. Например, что его создали в китайской лаборатории и защититься от него поможет чеснок или имбирь. Депутат Владимир Петров предлагает структурировать все данные о вирусе, чтобы не создавать почву для возникновения мифов и надуманных страхов. NEWS.ru ознакомился с инициативой, а также собрал самые популярные среди россиян заблуждения о «короне».

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров призвал Роспотребнадзор провести кампанию по просвещению россиян о коронавирусе. Он направил главному санитарному врачу Анне Поповой обращение (есть в распоряжении NEWS.ru), в котором предложил создать систему доступных массовых памяток для жителей страны. Предполагается, что они развенчают сложившиеся в обществе мифы о болезни.

Парламентарий отметил в документе, что в стране проводят результативную санитарно-профилактическую работу. Так, органы власти в режиме реального времени информируют население о необходимости соблюдения самоизоляции, о важности личной гигиены и опасностях, которые несёт вирус. Благодаря этим мерам России удаётся избежать распространения инфекции по европейскому сценарию.

Между тем, информационное насыщение населения относительно коронавируса даёт и обратные результаты — некоторые граждане, из-за страха заражения, начали враждебно относиться к тем, кто болеет или переболел вирусом. Другими словами, в обществе складывается система стигматизации — переболевшие или люди с подозрением на коронавирус вынуждены скрываться от других, бояться травли и, как следствие, «тянуть» с обращением к врачам до последнего момента. Аналогичная ситуация происходит и в отношении уроженцев Китая — некоторые радикалы, пользуясь ситуацией, раздувают неприязнь и страх в отношении граждан Поднебесной, как к «распространителям» вируса. Владимир Петров депутат Законодательного собрания Ленинградской области депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Такие тенденции не помогают властям в борьбе с инфекцией, а лишь создают дополнительную тревожную обстановку в обществе, подчеркнул Петров.

В данной связи, прошу Вас в самые кратчайшие сроки разработать и внедрить систему доступных массовых памяток для населения, в которых будут развенчаны все мифы и домыслы относительно болезни, которую вызывает новый коронавирус, — говорится в обращении.

По словам депутата, в предлагаемой системе можно было бы объединить несколько каналов подачи информации — интернет, СМИ и бумажные листовки.

Безусловно, ставку в «ликбезе» надо делать на работу СМИ. Но часть людей сейчас вынужденно посещает различные учреждения: почту, аптеки, магазины. Поэтому физическую раздачу памяток также можно включить в программу борьбы с мифами. Вообще, идеальным вариантом просвещения людей могла бы стать регулярная телевизионная и радио передача, а также создание отдельного сайта. Возможно, стоит использовать опыт выборов — крутить короткие ролики, по типу агитационных, в которых сжато и коротко развеивать мифы про коронавирус, — пояснил он NEWS.ru.

Миф 1. Хирургические маски защищают от коронавируса

Обычные медицинские маски не способны гарантировать защиту от новой инфекции. Они попросту не предназначены для блокирования вирусов: последние слишком мелкие и проникают сквозь материал изделия и пространство между тканью и лицом. Тем более, что открытыми остаются глаза, которые служат одним из путей передачи инфекции. Поэтому ношение хирургической маски создаёт лишь самоуспокоение и ложное чувство безопасности.

Как заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, маски нужно носить тем людям, у которых есть симптомы коронавируса — чтобы защитить окружающих. Вместе с тем, в МЧС рекомендовали отказаться от ношения масок на улице — там нужно дышать свежим воздухом. Использовать их следует лишь в местах с большим скоплением людей: магазинах и транспорте.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Миф 2. От вируса поможет имбирь и чеснок

Чеснок полезен для здоровья, однако данных о его эффективности в защите от коронавируса нет. Кроме того, не верить слухам о возможностях имбиря против инфекции призвали в ВОЗ. По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения организации Майкла Райана, лечебный эффект имбиря не доказан.

Всё, что помогает нам чувствовать себя лучше, всё, что придает уверенность и всё, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена. Так что я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. Майкл Райан директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ

Миф 3. Коронавирус был создан в китайской лаборатории

Пока что подтверждения искусственного происхождения коронавируса отсутствуют. Версия о создании инфекции в лаборатории относится не более чем к конспирологическим теориям. Как рассказала представитель ВОЗ Фадела Шаиб, вирус мог быть передан человеку от летучих мышей.

Когда имеешь дело с новым вирусом, таким, как этот, то можно ожидать появления множества конспирологических теорий в СМИ и соцсетях. Но могу сказать, что все имеющиеся сейчас свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение и что он не стал результатом манипуляции и не был создан в лаборатории или где-либо еще. Наиболее вероятно, что его экологический резервуар находится в летучих мышах, но то, каким образом вирус попал от летучих мышей к человеку, нужно еще выяснять Фадела Шаиб представитель Всемирной организации здравоохранения представитель Всемирной организации здравоохранения

Миф 4. Болезнь можно лечить или предотвратить алкоголем

Среди россиян бытует заблуждение, что водка способна предотвратить заражение COVID-19 и его развитие. Однако, как отметила терапевт Людмила Лапа, алкоголь лишь ускорит интоксикацию и распространит инфекцию по всему организму.

Любое улучшение микроциркуляции способствует тому, что разносится инфекция — вирусная, бактериальная. Это — грипп, коронавирус и так далее. Алкоголь — сам по себе токсин. Он на самом деле усиливает интоксикацию, и, конечно, нарушает работу организма, мешает иммунной системе. Если там коронавирус на самом деле, то интоксикация идёт быстрее, и он разносится быстрее. Коронавирус коварен тем, что он выбирает орган-мишень самостоятельно. Это могут быть лёгкие, кожа, самое главное при алкоголизме — поджелудочная железа. Людмила Лапа терапевт терапевт

Стоит отметить, что алкоголь не способен выступить и в роли антисептика. В последнем должно быть содержание спирта не менее 60-70%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Миф 5. Коронавирусом можно заразиться через посылку из Китая

Получать товары из Поднебесной полностью безопасно и риск заражения при этом отсутствует. Коронавирус попросту не способен выживать больше двух суток на письмах или посылках, и вне организма в целом.

По состоянию на 28 апреля, коронавирусом в России заразились больше 93 тысяч человек в 85 регионах. Выздороветь удалось 8456 людям, тогда как 867 скончались.