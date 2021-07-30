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Депутаты и медики: опрос в Москве показал, кто должен прививаться первым

00:40, 31 июля 2021
Депутаты и медики: опрос в Москве показал, кто должен прививаться первым Фото: https://news.ru/society/vlasti-prizvali-uskorit-vakcinaciyu-rossiyan/
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Жители Москвы считают, что привиться от коронавируса в первую очередь должны депутаты и медработники. Об этом свидетельствуют данные тестового онлайн-голосования на московской платформе, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в тестировании перед сентябрьскими выборами приняли участие более 146 тысяч человек, из них проголосовали около 144 тысяч человек.

Отвечая на вопрос, работники каких профессий должны пройти обязательную вакцинацию, москвичи проголосовали за вакцинацию депутатов (70 043 человека) и медицинских работников (60 662 человека).

Вторым был вопрос о приоритете развития городской транспортной инфраструктуры. За развитие общественного транспорта в Москве проголосовали 101 363 человека, за развитие личного транспорта — 40 621 человек.

Ранее стало известно, что вакцинацию россиян от коронавируса необходимо ускорить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это позволит не допустить очередного всплеска заболеваемости. Глава ведомства отметила, что ускорить темпы следовало раньше.

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