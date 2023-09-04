Депутаты Госдумы предложили ввести новую уголовную статью для самокатчиков В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за ДТП с самокатами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты комитета Госдумы по транспорту предложили внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности», сообщает издание «Известия». По его данным, такие изменения позволят привлекать к ответственности самокатчиков, причинивших тяжкий вред здоровью во время управления транспортом. Отмечается, что инициатива уже нашла поддержку в общественном совете МВД по Москве.

За последние годы продажи средств индивидуальной мобильности в России выросли в два раза, а количество ДТП с их участием — на 181,9%. При этом количество пострадавших в таких происшествиях возросло на 183%. Согласно тексту законопроекта, авторы инициативы считают необходимым ввести госномера для самокатов. По их мнению, такая мера необходима для снижения числа нарушений правил дорожного движения, которые могут нанести вред здоровью граждан. В качестве положительного примера приводится ситуация с мопедами.

Когда появились мопеды, они были тоже поначалу очень популярны, и с ними была такая же вакханалия в части нарушений дорожного движения. <...> В ответ на это на мопедах появились специальная категория водителей «М» и номерные знаки. После этого ситуация резко изменилась, — рассказал член общественного совета управления МВД по Москве Петр Шкуматов.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее заявил, что парламентарии рассмотрят вопрос о введении новых штрафов и ограничений для электросамокатчиков. По его мнению, владельцы таких транспортных средств обязаны регистрировать их в ГИБДД и платить соответствующий налог.