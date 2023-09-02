В Госдуме предложили ввести налог на электросамокаты Депутат ГД Якубовский предложил ввести дорожный налог на электросамокаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал изданию «Подъем», что в ходе осенней сессии парламентарии рассмотрят новые штрафы и ограничения на электросамокаты. По его мнению, все подобные транспортные средства должны иметь номера и регистрироваться в ГИБДД, а их владельцы платить налог.

Для того чтобы просто допустить к управлению средством индивидуальной мобильности, необходимо сдать на права, СИМ должно идентифицироваться, то есть там должен быть номер, чтобы можно было отследить. Возможно, тогда не придется вводить жесткие меры по ограничению скорости. Здесь должен быть баланс, — отметил депутат.

По мнению Якубовского, стоит также ввести «какой-то минимальный налог», средства от которого могли бы направить на улучшение инфраструктуры и создание велодорожек.

При этом, например, водители платят дорожный налог, этот налог идет на ремонт дорожного покрытия, на расширение и улучшение дорог. <...> Хочешь пользоваться? Вопросов нет: получи допуск, зарегистрируй транспортное средство и плати минимальный налог, — сказал народный избранник.

Ранее член Совета Федерации Елена Афанасьева поддержала решение парижских властей, запретивших прокатные самокаты в столице Франции. По мнению сенатора, России стоит перенять опыт европейского города, поскольку это может спасти здоровье и жизни многих граждан, считает она.