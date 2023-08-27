В Совфеде предложили запретить электросамокаты в городах Сенатор Афанасьева высказалась за полный запрет электросамокатов в городах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сенатор Елена Афанасьева поддержала решение французских властей, запретивших использовать электросамокаты на территории Парижа. В своем Telegram-канале она отметила, что опыт европейской страны должна перенять и Россия. Соответствующее решение спасет жизни и здоровье многих граждан, добавила политик.

Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути. Полный запрет использования электросамокатов в городе спасет здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережет от тюрьмы, — написала Афанасьева.

С 1 сентября текущего года в Париже нельзя будет арендовать электросамокаты. Власти французской столицы уже отказались от продления договоров с соответствующими компаниями. Это решение сделало Париж первой в мире европейской столицей, отказавшейся от самокатов.